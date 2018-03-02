Майя Санду: все хотят меня видеть во время дискуссий

Майя Санду считает, что люди хотят видеть только ее во время выступлений и дебатов. Помимо нее в передачах появляются всего 4 члена того же политформирования.

Будучи гостем передачи "Главное" на телеканале TVC21, на вопрос почему люди не знают о других членах политформирования, Майя Санду ответила:

- Потому что Вы приглашаете только меня на передачи, потому что все хотят меня видеть во время дискуссий. Есть еще четыре членов партии, которые появляются в передачах.

Эксперты отмечают, что Майя Санду является локомотивом партии, которую возглавляет. Обозреватели считают, что именно по этой причине Санду выступает категорически против изменения избирательной системы, так как у нее нет кандидатов, которые могут успешно пройти сито в одномандатных округах.