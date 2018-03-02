В Южной Корее сократят рабочую неделю для стимуляции рождаемости

Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, сообщает The Guardian.

Планируется, что закон также поможет увеличить рождаемость в стране.

Рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных. Граждане до 18 лет смогут работать 35 часов в неделю вместо 40.

По оценкам экспертов Экономического исследовательского института Южной Кореи, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов в год.