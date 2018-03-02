Парламент Армении избрал нового президента

Парламент Армении тайным голосованием избрал президентом страны бывшего премьер-министра, экс-посла в Великобритании Армена Саркисяна. Он был единственным кандидатом.

"За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против – десять, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105 депутатов", – говорится в сообщении Интерфакса.

Отмечается, что кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации Дашнакцутюн (АРФД).

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля, отмечает korrespondent.net.

Новый президент Армении вступит в полномочия 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку. В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет.

С вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.