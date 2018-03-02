В Кабуле атаковали иностранный конвой, есть пострадавшие

В столице Афганистана Кабуле в пятницу утром прогремел взрыв. Об этом рассказал представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими.

По его словам, взрыв произошел около 9 утра и был направлен против конвоя иностранных военных, который проезжал по улицам афганской столицы. В результате взрыва ранения получили не менее четверо гражданских лиц. В то же время очевидцы сообщают также о минимум одном погибшем.

Жители района, где прогремел взрыв, также сообщают о значительных разрушениях близлежащих домов.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает korrespondent.net.