ФБР проверяет сделки с участием Иванки Трамп

Федеральное бюро расследований изучает одну из международных деловых сделок дочери американского президента Иванки Трамп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По их словам, ФБР изучает переговоры и финансирование по сделкам, связанным с гостиницей Trump International и башней в Ванкувере.

Отмечается, что так как Иванка Трамп является советником президента, проверка является стандартной процедурой.