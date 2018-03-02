Кокаиновый скандал: в Германии задержан предполагаемый организатор контрабанды из Аргентины

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом", – сказал он.

Ковальчук был задержан 1 марта в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени. Адвокат пояснил, что в настоящее время решается вопрос с осуществлением защиты Ковальчука на территории Германии, передает korrespondent.net.

Ранее в Аргентине сотрудники полиции задержали пять человек, среди которых сотрудники посольства России в этой южноамериканской стране. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина. Груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в РФ.

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Ковальчук был арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с момента его фактического задержания. По данным СМИ, он являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

По словам Жеребенкова, его подзащитный настаивает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии спецслужб США с целью дискредитировать российскую дипмиссию. Ковальчук настаивает, что в 12 чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Доказательства этого он намерен предоставить следствию.