Андриан Канду: хотим, чтобы наш голос и наши проблемы были услышаны

Молдова не претендует на новые территории, Молдова претендует на право быть на счету. Об этом заявил председатель Парламента РМ Андриан Канду на открытии Межпарламентской конференции под названием: "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности"

"Для меня большая честь видеть всех вас здесь, вы приложили усилия и приехали, так как у нас общая идея. Хотим, чтобы наш голос и наши проблемы были услышаны, а конференция с каждым годом привлекала к себе все больше участников. Мы поговорим о проблемах безопасности и Восточном партнерстве - эти вопросы важны для Молдовы, Грузии и Украины. Мы устали вращаться в вихрях геополитики, сидеть тихо в серой зоне, пока великие державы играют в шахматы. У нас есть законное стремление к лучшему, к безопасности, стабильности и процветанию. Мы не претендуем на территории, хотим только реинтеграции нашей страны. Молдова, Грузия и Украина - региональный голос, мы хотим выйти из серой зоны для общего европейского будущего", - заявил Андриан Канду.

"Уже 26 лет в Молдове есть часть оккупированной территории - и это реальность. С такой же реальностью сталкиваются Грузия и Украина. Дамы и господа, Молдова по Конституции - нейтральная страна, мы не боремся за захват территорий. Мы боремся, чтобы эта страна стала важной. Наша единственная цель - создать будущее, которого наши граждане достойны, основываясь на Конституции и западной модели развития. Молдова хочет иметь с Россией конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, и предприняла для этого меры. Некоторые эксперты говорят, что отношения между ЕС и Россией напряженные, но интенсивные. Поэтому развитие трансатлантических отношений жизненно важно для всех трех стран, как для внедрения реформ, так и для того, чтобы получить поддержку, когда речь идет о замороженных или горячих конфликтах".

Среди существующих общих проблем безопасности для трех государств спикер назвал энергетическую безопасность, дезинформацию и недостоверные новости. При этом Андриан Канду отметил, что молдавское правительство в последние годы приняло меры для защиты жителей страны. В качестве примера председатель парламента упомянул закон, направленный на борьбу с пропагандой и проект, направленный на диверсификацию источников энергии.

В Кишиневе проходит форум о проблемах региональной безопасности. В нем принимают участие почти 150 глав и членов парламентов, дипломатов и экспертов, в том числе евродепутаты и члены Конгресса США. Организовали конференцию по инициативе спикеров Молдовы, Украины и Грузии.