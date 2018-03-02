У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло в пятницу, 2 марта, в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр находился в 272 км к западу от города Туал с населением около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 км.

Информации о разрушениях, жертвах или пострадавших пока не поступало, отмечает korrespondent.net.