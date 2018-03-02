Исследователи Британского музея обнаружили самые старые в мире татуировки с изображением фигур на двух египетских мумиях возрастом пять тысяч лет. На верхней части руки мумии мужчины изображён дикий бык и гривистый баран, а верхнюю часть руки и плеча мумии женщины украшает S-образный рисунок.
Мумии были обнаружены в Гебелейне, в южной части Верхнего Египта, примерно в 40 километрах к югу от современного Луксора. Людей похоронили в неглубоких могилах, останки их тел сохранились благодаря климатическим условиям пустыни, отмечает Вести.ру.
Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина и женщина жили в период с 3351 по 3017 год до нашей эры. Как раз в те времена, когда регион был объединён первым фараоном (примерно 3100 лет до нашей эры).
Отмечается, что мумия мужчины была найдена порядка 100 лет назад. Предыдущие КТ-исследования показали, что ему было примерно 18-21 год на момент смерти, наступившей из-за ножевого ранения в спину.
Тогда учёные не придали значения тёмным пятнам на его руке, но всё изменилось, когда инфракрасные снимки показали: на коже присутствуют татуировки с изображением двух рогатых животных. Один очень похож на дикого быка с длинным хвостом и рогами, другой напоминает гривистого барана с изогнутыми рогами.
На правом плече мумии женщины присутствует целых четыре изображения, похожие на латинскую букву S. На её теле также есть изображение, которое, как считается, представляет собой жезл, использовавшийся в ритуальном танце. Скорее всего, такие татуировки были сделаны с использованием сажи.
Любопытно, что татуировка в форме жезла напоминают предметы, нарисованные на керамических изделиях того периода.
Благодаря открытию учёные выяснили, что татуировки стали делать на тысячу лет раньше, чем считалось прежде.
Даниэль Антуан, один из ведущих исследователей работы и куратор отдела Физической антропологии Британского музея, отметил, что открытие изменило представление о том, как люди жили в эту эпоху.
"Только сейчас мы получаем представление о жизни людей, чьи останки так хорошо сохранились", — говорит он в интервью BBC News.
Ранее археологи считали, что в далёком прошлом татуировки носили только женщины. Но находка показывает, что это далеко не так.
Исследователи предполагают, что татуировки обозначали статус, черты характера (например, храбрость) или же имели некое магическое значение.
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