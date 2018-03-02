Ученые предложили создать в Арктике холодильники

Тюменские ученые предложили создавать в Арктике инновационные охладительные системы, способные использовать естественные и искусственные способы охлаждения промышленных объектов.

Исследования возможностей создания таких систем проводят в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), заявил научный сотрудник Международного института криософии и криологии ТюмГУ Роман Федоров, передает Вести.ру.



"Для регионов с продолжительными зимами и наличием вечной мерзлоты большую экономическую эффективность могут иметь типовые хранилища, охлаждаемые подземным холодом, или морозильные установки с интеллектуальными системами управления, позволяющие рационально комбинировать естественные и искусственные способы охлаждения в зависимости от сезонных климатических условий. В отечественной науке не предпринимались исследования опыта использования природного холода в традиционных формах жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности разных народов мира. Восполнить этот пробел призвано одно из направлений исследований, начатых в ТюмГУ", - отметил Федоров, сообщает ТАСС.



В мире растет интерес к использованию естественных криогенных ресурсов в качестве промышленных охладителей. "Это связано с тем, что дорогие тарифы на электроэнергию, потребляемую морозильным оборудованием, являются существенным фактором, увеличивающим себестоимость производства продуктов питания. Очевидны и экологические проблемы, связанные с применением фреоновых охладителей, поэтому изучение народного опыта вновь приобретает свою актуальность", - подчеркнул Федоров.



Именно этот опыт можно использовать в инновационных подходах. "Современные достижения, связанные с созданием новых строительных материалов, обладающих не имевшими ранее аналогов теплоизоляционными свойствами, дают возможность создания инновационных охладительных систем, для стабильного функционирования которых может быть достаточным их наполнение льдом лишь несколько раз в году", - пояснил Федеров.



