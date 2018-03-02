В шотландском городе Эдинбург водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, который выехал на встречную полосу из-за гололеда. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.
Водитель стоявшей неподалеку машины запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается, и машину начинает заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.
Если бы не мастерство водителя автобуса, лобового столкновения было бы не избежать, пишет РИА Новости
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