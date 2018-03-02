"Железный человек" приблизил выход новых "Мстителей" на экраны

Этой ночью Marvel сделала отличный подарок своим фанатам: в шутливой переписке с Робертом Дауни младшим она объявила, что «Мстители: Война Бесконечности» выйдет на неделю раньше, чем предполагалось. И так по всему миру - но не в России.

Анонс переноса релиза компания обставила в виде переписки в Twitter с «Железным человеком» - главная звезда «Мстителей» спросил, не может ли Marvel выпустить фильм пораньше 4-го мая, и ради «мистера Старка» релиз перенесли с 4 мая на 27 апреля.

А заодно Дауни младший попросил, чтобы ему дали посмотреть фильм одновременно с его друзьями - всеми жителями мира. Marvel не смогла отказать и объявила, что релиз «Войны Бесконечности» на 27 апреля переставили не только в США, а повсеместно, передает gmbox.ru.



Правда, жители России в список друзей Тони Старка не вошли - у нас премьера «Войны Бесконечности» так и осталась назначена на 3 мая, то есть нам снова придётся целую неделю скрываться от спойлеров. А ведь мы должны были увидеть его на день раньше американцев и большинства европейцев.