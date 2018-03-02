В китайском суде впервые применили технологии виртуальной реальности

Первый народный суд средней ступени Пекина впервые в стране официально применил технологии виртуальной реальности в ходе рассмотрения дела об убийстве, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.

Суд рассматривал дело об убийстве 19-летней девушки по фамилии Лю её парнем по фамилии Чжан. Убийство произошло в сентябре прошлого года в офисе мужчины в Пекине. После совершения преступления он не пытался скрыться, прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали его на месте преступления.

Свидетелем убийства был один из коллег жертвы по фамилии Дун, именно он и стал первым человеком, который дал показания при помощи технологий виртуальной реальности в Китае.

В ходе слушания прокурор пригласил коллегу убитой девушки дать показания, надев на него специальные очки, и Дун при помощи специального оборудования с разных углов смог восстановить картину преступления, свидетелем которой он стал. Всё его движения обрабатывались, и изображение с симуляцией места преступления выводилось на большой экран прямо в зале суда — все присутствующие смогли увидеть симуляцию того, что видел сам Дун, пишет РИА Новости

В Китае при рассмотрении дел в суде часто используются презентации в PowerPoint, чтобы усилить эффективность от презентации материалов дела. Также была разработана программа, при помощи которой можно не только демонстрировать текст, фото, видео, но также можно применить и технологии виртуальной реальности .

Телеканал отмечает, что теперь технологию виртуальной реальности можно использовать не только для развлечений, но и для таких важных сфер, как представление и рассмотрение судебных дел, расследование преступлений, детальное изучение мест преступлений и различных инцидентов.







