Возмущенные матери вышли на протест чтобы призвать к ответу журналистов портала RISE

Сторонники платформы caritate.md проводят протест у офиса RISE.

Матери, которые скоординировали свои действия через социальные сети, вышли на протест, чтобы призвать к ответу журналистов портала RISE.

Как сообщает TV8, протестующие заявили, что не согласны с обвинениями, предъявленными платформе для сбора благотворительной помощи Caritate.md. Они требуют, чтобы матери, которые дали интервью журналистам портала, представили доказательства своей правоты.

Протестующие принесли с собой плаката с надписью "Позор, RISE, вы отобрали шанс на жизнь у очень многих детей" и ”Мы поддерживаем caritate.md”