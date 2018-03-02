На МКС отправят летающего робота с искусственным интеллектом

Компания IBM объявила что предоставит искусственный интеллект для космического робота от Airbus. Робот предназначен для сопровождения космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).

Робот получит имя Crew Interactive Mobile Companion (Интерактивный мобильный помощник для команды) или, сокращенно, CIMON, пишет The Next Web.

Робот, который выглядит как летающий волейбольный мяч с лицом отправится на МКС в июне 2018 года вместе с немецким астронавтом Александром Герстом. Старт корабля Союз МС-09 с роботом на борту запланирован на 6 июня 2018 года с космодрома Байконур. Миссия CIMON на орбите продлится полгода.

CIMON весит около 5 килограммов. Он сделан из пластика и металла и создан исключительно с помощью 3D-печати. Робот поможет членам экипажа проводить медицинские эксперименты, изучать кристаллы и даже играть с кубиком Рубика.

"Пять килограммов техники будут летать вокруг космонавтов и помогать им своими советами. Это напоминает Eyebot из игры Fallout 3", - отмечают журналисты.

По словам представителей IBM, голос и использование искусственного интеллекта должны сделать CIMON "коллегой" для членов экипажа. Разработчики надеются, что в будущем машина сможет составить компанию астронавтам во время экспедиций в глубокий космос, пишет nv.ua.

"Кроме того, CIMON может использоваться в качестве системы оповещения, а мы все знаем из фильмов, что никакой космический корабль не завершен без компьютера с искусственным интеллектом, который все время повторяет слово "тревога", - отмечают журналисты The Next Web.