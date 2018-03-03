Генетики открыли рекордно большую семью из 13 миллионов людей

Генетики "вырастили" рекордно большое генеалогическое древо, объединяющее примерно 13 миллионов жителей современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки, чей общий предок жил на Земле всего 65 поколений назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Помимо родственных связей, нам удалось выяснить, как гены долголетия влияют на продолжительность жизни их носителей. В среднем, их носители живут на пять лет дольше, чем остальные люди. Это не так много, как может показаться – курение, к примеру, отнимает сразу десять лет жизни", — рассказывает Янив Эрлих (Yaniv Erlich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

В последние годы в глобальной сети появилось множество порталов, посвященных генеалогии, чьи пользователи постоянно обмениваются семейными генеалогическими архивами для поиска новых родственников и расширения познаний о своих предках. Схожие исследования проводят различные генетические стартапы, собирающие не архивы, а ДНК своих клиентов.

Эрлих и его коллеги проанализировали 86 миллионов генеалогических записей, оставленных пользователями одного из крупнейших сайтов подобного рода, и попытались найти всех их родственников, используя методы вычислительной математики и генетики.

Как отмечает Эрлих, его команда ожидала увидеть генеалогические древа, объединяющие тысячи и десятки тысяч современных жителей Земли. К большому их удивлению, им удалось открыть одно гигантское дерево, состоявшее из примерно 13 миллионов людей, живущих в самых разных уголках Земли — в США, в Канаде, в Британии и прочих странах Европы, в ЮАР и на территории Австралии и Новой Зеландии, пишет РИА Новости

Как оказалось, их общий предок жил относительно недавно, примерно 65 поколений назад, во времена Христофора Колумба и других деятелей эпохи Великих географических открытий, когда жители Европы начали стремительно распространяться по всем континентам планеты.

Этот генетический анализ, по словам Эрлиха, помог его команде раскрыть еще одну необычную деталь из жизни европейцев того времени и опровергнуть одно расхожее представление, связанное с семейными традициями.

В середине 19 века люди чаще выходили замуж и женились на кузенах, кузинах и других относительно близких родственниках, чем на незнакомых им мужчинах и женщинах, несмотря на то, что им приходилось проезжать по 20-30 километров для встречи с будущей женой или мужем.

Как полагают генетики, это говорит о том, что подобный выбор вторых половинок был обусловлен не географическими ограничениями, а культурой и традициями, которые исчезли далеко не сразу после того, как у большинства людей появилась возможность путешествовать на большие расстояния.

По мнению Эрлиха, дальнейший анализ этого древа и связанных с ним генетических данных поможет раскрыть и другие тайны из жизни людей в недавнем и далеком прошлом.





