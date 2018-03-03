О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Генетики открыли рекордно большую семью из 13 миллионов людей
// фото: MyHeritage
14:09, 02 Mar 2018
просмотров 177 | комментариев 0

Генетики "вырастили" рекордно большое генеалогическое древо, объединяющее примерно 13 миллионов жителей современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки, чей общий предок жил на Земле всего 65 поколений назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Помимо родственных связей, нам удалось выяснить, как гены долголетия влияют на продолжительность жизни их носителей. В среднем, их носители живут на пять лет дольше, чем остальные люди. Это не так много, как может показаться – курение, к примеру, отнимает сразу десять лет жизни", — рассказывает Янив Эрлих (Yaniv Erlich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

В последние годы в глобальной сети появилось множество порталов, посвященных генеалогии, чьи пользователи постоянно обмениваются семейными генеалогическими архивами для поиска новых родственников и расширения познаний о своих предках. Схожие исследования проводят различные генетические стартапы, собирающие не архивы, а ДНК своих клиентов. 

Как отмечает Эрлих, его команда ожидала увидеть генеалогические древа, объединяющие тысячи и десятки тысяч современных жителей Земли. К большому их удивлению, им удалось открыть одно гигантское дерево, состоявшее из примерно 13 миллионов людей, живущих в самых разных уголках Земли  — в США, в Канаде, в Британии и прочих странах Европы, в ЮАР и на территории Австралии и Новой Зеландии, пишет РИА Новости

Как оказалось, их общий предок жил относительно недавно, примерно 65 поколений назад, во времена Христофора Колумба и других деятелей эпохи Великих географических открытий, когда жители Европы начали стремительно распространяться по всем континентам планеты.

Этот генетический анализ, по словам Эрлиха, помог его команде раскрыть еще одну необычную деталь из жизни европейцев того времени и опровергнуть одно расхожее представление, связанное с семейными традициями.

В середине 19 века люди чаще выходили замуж и женились на кузенах, кузинах и других относительно близких родственниках, чем на незнакомых им мужчинах и женщинах, несмотря на то, что им приходилось проезжать по 20-30 километров для встречи с будущей женой или мужем.

Как полагают генетики, это говорит о том, что подобный выбор вторых половинок был обусловлен не географическими ограничениями, а культурой и традициями, которые исчезли далеко не сразу после того, как у большинства людей появилась возможность путешествовать на большие расстояния.

По мнению Эрлиха, дальнейший анализ этого древа и связанных с ним генетических данных поможет раскрыть и другие тайны из жизни людей в недавнем и далеком прошлом.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День будет отмечен высокой активностью. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
А Нэстасе тоже на МЭРА чуть-чуть похоже…Или снова не выйдет и Майя Андрюшу обидит?
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...