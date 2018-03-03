Бывший кадровик судится с Google

Бывший сотрудник кадрового отдела YouTube (принадлежит Google), занимавшийся наймом новых сотрудников, обвинил компанию в незаконном увольнении. Произошло это после того, как он пожаловался на практику найма на определенные должности лишь этнических меньшинств и женщин — соискателей европейского и азиатского происхождения на них якобы просто не рассматривали.

Иск был подан в конце января, но СМИ — консервативная деловая газета The Wall Street Journal — написали о нем лишь в четверг. Он появился в тот момент, когда многие компании Кремниевой долины, включая Google, испытывают все большую неловкость от критики в связи с преобладанием в своих рядах европейцев и азиатов, главным образом — мужчин. Регулярно выпускаются так называемые diversity reports — "отчеты о разнообразии" — в которых компании отчитываются об изменении этнического и гендерного состава своих штатов.

Некоторые компании заявляли, что пытаются исправить положение, усилив поиски кандидатов-афроамериканцев и других групп, представителей которых у них работает меньше, чем составляет их доля в населении. Истец, Арне Уилберг (белый мужчина в возрасте около 40 лет) утверждает, что был на хорошем счету в компании, пока не стал противостоять попыткам искусственно повысить "разнообразие", передает Вести.ру.

Состояли они в том, что его руководитель проинформировала Уилберга и коллег, что в качестве технических работников "уровня 3" (т.е. с опытом работы от 0 до 5 лет) они могут нанимать исключительно людей из "недостаточно представленных" в штате компании групп. Кадровикам сказали отменить все уже назначенные собеседования с кандидатами, если они не были женщинами, афроамериканцами или латиноамериканцами, и вовсе не рассматривать не соответствующих этим критериям кандидатов на такие должности в будущем.

Уилберг отказался выполнить распоряжение, и в иске называет практику, на которой настаивало его руководство, "незаконной и дискриминационной". Его отказ следовать указаниям привел к конфликтам с руководством и коллегами, в результате в ноябре 2017-го его уволили.

Google в своем комментарии заявила, что намерена "всеми силами отстаивать свою правоту", добавив, что следует "ясной политике нанимать кандидатов, основываясь на их достоинствах, а не прочих качествах". "В то же время, мы неизменно стараемся найти разнообразных кандидатов на вакантные должности, поскольку это помогает нам нанимать лучших, улучшать нашу культуру и создавать более качественные продукты", — заявили в компании.