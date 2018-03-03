Интернет в Молдове лучше, чем во многих странах мира

Молдова по скорости интернета уступает только более развитым в технологическом плане странам, таким как Сингапур и Южная Корея.

Американский журналист портала ozy.com обнаружил во время разговора по скайпу, что у его молдавского собеседника гораздо лучший сигнал, чем его собственный.

Он заинтересовался и выяснил, что практически на всей территории Молдовы граждане имеют доступ к высокоскоростному интернету. В то время как в США, этот показатель едва достигает 18% граждан.

Журналист пишет, что, хотя четверть населения страны находится за границей, первое, что они покупают для своих родственников - это компьютеры, чтобы облегчить контакт.