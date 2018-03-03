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Супруги-протестанты убили 27-летнюю дочь, отказавшуюся принимать их веру
// фото: drive2
14:44, 02 Mar 2018
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В Южной Корее правоохранительные органы расследуют убийство девушки Ку Чжи Ин. По предварительным данным, с ней расправились собственные родители, оказавшиеся религиозными фанатиками. Супруги-христиане требовали, чтобы дочь стала их единоверкой.

В 2016 году родители Ку Чжи Ин присоединились к "Консультативному центру культа" - одной из многочисленных протестантских церквей в Корее. Причем их адептами является до 20 процентов населения, передает РИА "Новости".

По информации корейской Ассоциации правозащитных организаций по принудительному обращению (HRAFC), протестанты используют так называемые "миссионерские программы" для обращения в веру. В рамках такой программы родители Ку Чжи Ин и пытались сделать из нее христианку.

По словам подруги потерпевшей Ким Ву Сан, Ку Чжи Ин жаловалась ей на отношения с родителями. "Она говорила, что не принимает доводы родителей, но ей не хотелось их обижать", - пояснила подруга.

После увещеваний в ход пошли грязные методы. Летом 2016 года Ку Чжи Ин неожиданно оказалась в аббатстве города Йонгсон. Выяснилось, что родители подсыпали ей снотворное, и пастор Ли Юнг Сен увез ее в католический монастырь, сговорившись с одним из его насельников. Там ее держали взаперти 44 дня, однако девушке удалось сбежать.

"Несмотря на похищение, она вернулась к родителям, так как желала мира в семье", - говорит Ким Ву Сан.

Вместе с тем Ку Чжи Ин описала произошедшее с ней в письме, которое отправила в Голубой дом - официальную резиденцию президента. Она призвала власти "закрыть "Корейский консультативный центр культа", ввести судебные наказания для пасторов и поддержать закон о запрете религиозной дискриминации". Обращение девушки одобрили правозащитники.

В ноябре 2017 года Ку Чжи Ин снова была похищена и вывезена в пансионат "Консультативного центра культа". Там ее держали в тесной комнате без окон. А 9 января 2018 года полиция обнаружила Ку Чжи Ин мертвой и со следами побоев. Судмедэкспертиза показала, что жертву задушили, причем убийство произошло еще 29 декабря.

18 января корейская прокуратура предъявила обвинения родителям погибшей, пишет The Week. По данным полиции, именно они связали и заткнули кляпом рот жертвы, после чего она задохнулась.

Но правозащитники полагают, что власти пытаются избежать широкой огласки и не склонны делать выводов из произошедшего.

Мать погибшей заявила после задержания, что "хотела спасти свою дочь, а не убивать". Слова подозреваемой возмутили тех, кто видит угрозу со стороны религиозных фанатиков. "Эти пасторы сначала пристально следят за вами. Затем используют снотворное, чтобы похитить вас. И в какой-то момент вы просыпаетесь, а ваши руки обмотаны скотчем, ноги прикованы к батарее", - говорит Ким Ву Сан.

Проблема "миссионерских программ" в Южной Корее существует уже более десяти лет. Как утверждают в HRAFC, число жертв принудительного обращения в веру растет год от года. "Христианские пасторы за деньги предоставляют "консультации" и побуждают семьи похищать своих близких, придерживающихся других религиозных взглядов. От принудительного обращения пострадало более тысячи человек", - говорит сопредседатель HRAFC Пак Санг Ик. 663 пострадавших заявили о том, что были похищены, а 541 человек был избит.

Представители церквей утверждают, что эти обвинения лишены оснований. Все беседы о вере, подчеркивают они, проводятся только по добровольному согласию.






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