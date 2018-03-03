В столице Буркина-Фасо произошел теракт

Теракт произошел утром в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу, написал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter спецпосланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер.

"Террористическая атака сегодня утром в Уагадугу Буркина Фасо: солидарность с коллегами и друзьями из Буркина-Фасо", — написал дипломат в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В свою очередь, посол Франции в африканской стране в своем аккаунте в Twitter призвал соотечественников "не покидать безопасных мест".

Получить комментарий посольства Франции в Буркина-Фасо по телефону РИА Новости не удалось — в дипломатическом представительстве не берут трубку.

Национальная полиция Буркина-Фасо посредством сети Facebook призывает людей избегать мест, где произошло нападение.

"Вооруженное нападение в городе Уагадугу. Эта атака, по первым данным, затронула следующие места: окрестности правительственного квартала, окрестности кольцевой развязки Объединенных Наций", — говорится в сообщении ведомства. На месте работают специальные подразделения вооруженных сил и сил безопасности, передает ria.ru.

"Жители Уагадугу и окрестностей, покиньте атакованные зоны. Старайтесь максимально их избегать", — призывает полиция. Свидетелей произошедшего и тех, кто располагает какой-либо информацией о нападении или его исполнителях, просят связаться с силами правопорядка.