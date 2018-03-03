В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток

В Киеве в середине марта откроют отель Cherry Twins, который построили специально для занятий сексом. Ожидается, что посетителями гостиницы станут пары, желающие претворить в жизнь свои сексуальные фантазии. Постояльцам обещают полную конфиденциальность.

Отель не предлагает гостям никаких услуг сексуального характера, которые на Украине запрещены законом, пишет Kyiv Post. Cherry Twins - это трехэтажное здание, в котором размещены бар, секс-шоп и восемь тематических комнат. В отеле есть "мавританский гарем", "будуар королевы", "комната пыток", "кабинет врача", "школьный класс", "готический замок" и "комната для доминирования".

В каждом номере оставили набор секс-игрушек, которые гости могут свободно использовать: наручники, маски, хлысты и скамейки для порки. В секс-шопе предлагают купить более интимные гаджеты, которые не включены в стоимость комнаты.

Владельцы бизнеса говорят, что дизайн всех комнат был разработан в сотрудничестве с сексологами, поэтому каждый интерьер соответствует определенному психотипу.

Основатель Cherry Twins Елена Соловьева говорит, что подсмотрела идею секс-отеля у японцев. Там подобные заведения впервые открылись в 60-х годах XX столетия и пользуются бешеной популярностью. Соловьева уверена, что для Украины это "новая и уникальная идея", которая поможет людям разнообразить "сексуальную диету".

Из-за специфики работы владельцы отеля разработали свод строгих правил поведения для постояльцев. Так, арендовать номер могут только лица старше 21 года. Одновременно в комнате могут находиться не более четырех человек. В Cherry Twins запрещено оказывать сексуальные услуги за деньги. Также отель не несет ответственности за то, что происходит за закрытыми дверями. После каждого использования номера обещают тщательно стерилизовать, а гостям гарантируют анонимность.

Отель открывается 17 марта, но уже сейчас владельцы предлагают забронировать номера. Минимальный срок аренды составляет три часа и обойдется посетителям в сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. гривен. Целая ночь с девяти вечера до девяти утра стоит в три раза дороже.