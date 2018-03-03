О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток
14:53, 02 Mar 2018
просмотров 212 | комментариев 0

В Киеве в середине марта откроют отель Cherry Twins, который построили специально для занятий сексом. Ожидается, что посетителями гостиницы станут пары, желающие претворить в жизнь свои сексуальные фантазии. Постояльцам обещают полную конфиденциальность.

Отель не предлагает гостям никаких услуг сексуального характера, которые на Украине запрещены законом, пишет Kyiv Post. Cherry Twins - это трехэтажное здание, в котором размещены бар, секс-шоп и восемь тематических комнат. В отеле есть "мавританский гарем", "будуар королевы", "комната пыток", "кабинет врача", "школьный класс", "готический замок" и "комната для доминирования".

В каждом номере оставили набор секс-игрушек, которые гости могут свободно использовать: наручники, маски, хлысты и скамейки для порки. В секс-шопе предлагают купить более интимные гаджеты, которые не включены в стоимость комнаты.

Владельцы бизнеса говорят, что дизайн всех комнат был разработан в сотрудничестве с сексологами, поэтому каждый интерьер соответствует определенному психотипу.

Основатель Cherry Twins Елена Соловьева говорит, что подсмотрела идею секс-отеля у японцев. Там подобные заведения впервые открылись в 60-х годах XX столетия и пользуются бешеной популярностью. Соловьева уверена, что для Украины это "новая и уникальная идея", которая поможет людям разнообразить "сексуальную диету".

Из-за специфики работы владельцы отеля разработали свод строгих правил поведения для постояльцев. Так, арендовать номер могут только лица старше 21 года. Одновременно в комнате могут находиться не более четырех человек. В Cherry Twins запрещено оказывать сексуальные услуги за деньги. Также отель не несет ответственности за то, что происходит за закрытыми дверями. После каждого использования номера обещают тщательно стерилизовать, а гостям гарантируют анонимность.

Отель открывается 17 марта, но уже сейчас владельцы предлагают забронировать номера. Минимальный срок аренды составляет три часа и обойдется посетителям в сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. гривен. Целая ночь с девяти вечера до девяти утра стоит в три раза дороже.

Картинки по запросу отель Cherry TwinsКартинки по запросу отель Cherry TwinsКартинки по запросу отель Cherry TwinsКартинки по запросу отель Cherry TwinsКартинки по запросу отель Cherry Twins




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День будет отмечен высокой активностью. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
А Нэстасе тоже на МЭРА чуть-чуть похоже…Или снова не выйдет и Майя Андрюшу обидит?
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...