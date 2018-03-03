Исследование: употребление жирной рыбы снижает риск развития рассеянного склероза

Если человек будет в неделю хотя бы один раз съедать рыбу, ему удастся снизить риск развития рассеянного склероза на 45%, говорят исследования. Как передает The Daily Mail, секрет в жирных кислотах омега-3, содержащихся в рыбе вроде лосося.

Напомним: рассеянный склероз относится к аутоиммунным заболеваниям. То есть иммунитет атакует нервные волокна в теле хозяина. Ученые до сих пор не знают, что именно вызывает развитие недуга. Вероятно, здесь работает смесь генетических и внешних факторов. Но, что важно, болезнь можно предотвратить.



Было проведено исследование с участием 1153 человек. Люди рассказали, как часто и какую именно рыбу они потребляли. Также ученых интересовало, принимали ли участники исследования какие-либо добавки. В целом примерно у 50% человек был диагностирован рассеянный склероз в разных формах. При этом те, кто больше потреблял рыбы или рыбьего жира, на 45% реже сталкивались с болезнью, пишет meddaily.ru



Особенно полезными были лосось, сардины, тунец длинноперый и форель. Их, по подсчетам ученых, следует есть один раз в неделю или хотя бы 1-3 раза в месяц параллельно с приемом добавок с рыбьим жиром. Вероятно, жирные кислоты производили позитивный эффект за счет общего снижения показателей воспаления. Также не исключено, что жирные кислоты напрямую спасают нейроны, способствуя образованию защитного барьера.



Параллельно специалисты проанализировали влияние 13 генетических факторов, которые определяют, как тело обрабатывает и регулирует уровень жирных кислот. Выделенные генетические варианты связали со сниженным риском развития рассеянного склероза вне зависимости от уровня потребления рыбы.