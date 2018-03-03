Американские полицейские устроили дрэг-гонку с Lamborghini на скоростном шоссе. ВИДЕО

Сотрудники дорожной полиции в американском штате Флорида на служебной машине устроили дрэг-гонку с итальянским суперкаром Lamborghini на скоростном шоссе общего пользования, сообщает NBC2 News.

Телеканал обнародовал видеозапись этого события, уточнив, что ролик появился 26 февраля в Instagram и набрал десятки тысяч просмотров. "Я думаю, что это неправильно, - цитирует издание автора ролика Дэниела Блэка. - Сколько раз они (полицейские) останавливали водителей за превышение скорости даже на пять миль в час, а сами устраивают гонки с Lamborghini".

На записи запечатлено, как полицейский Dodge Charger пытается соревноваться в скорости с Lamborghini Aventador, уточняет Motor. По информации NBC2 News, после появления этого видео дорожная полиция штата начала внутреннее расследование инцидента, пишет newsru.com