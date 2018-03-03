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Назван самый маленький город в США: там живет один человек
// фото: Фактрум
15:25, 02 Mar 2018
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В самом маленьком городе США живет один человек. Все население Монови (штат Небраска) - это 84-летняя Элси Эйлер. Она - библиотекарь и одновременно самая умная, богатая и молодая жительница городка. После смерти мужа она бессменный мэр, а также администратор единственного предприятия в городе - бара, который был открыт ее супругом в 1971 году.

Перепись 2000 года установила, что в Монови живут два человека: Элси и ее муж Руди, который умер в 2004 году. Элси решила остаться, заявив, что здесь ее дом. С тех пор, чтобы Монови не исчез с карт и из государственных реестров, она заполняет необходимые отчеты властям штата для получения скромного финансирования.

"Я и есть все это место. Не нужно никаких выборов, потому что голосовала бы лишь я одна, - объясняет она Reuters. - Я ежегодно обращаюсь к государству за продлением лицензии на алкоголь и табак, и они посылают бумаги секретарю деревни, а это я. Так что я получаю их в качестве секретаря, потом подписываю как клерк - и выдаю себе же в качестве владельца бара".

Затем, будучи администратором единственного работающего предприятия в городе, Элси перечисляет себе налоги и заверяет бумаги в должности казначея. У Монови и ее единственной жительницы есть преданные поклонники, так что налогов хватает на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии три мачты освещения, сообщает The Daily Mail.

Помимо бара, где Элси каждый день работает по 12 часов, в городе есть библиотека - небольшое помещение, доверху забитое книгами, которые так любил читать Руди. В библиотечном фонде около 5000 позиций.

Миссис Эйлер говорит, что в Монови приезжают со всего мира: "Они очень дружелюбны и любопытны. Я знаю, что всегда могу переехать поближе к детям или оставаться с ними, сколько захочу. Но мне придется как-то заводить новых друзей. Надеюсь, я смогу остаться здесь, я хочу этого".

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