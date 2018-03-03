Открытие: полезные бактерии защищают от рака

Специалисты из Калифорнийского университета установили: некоторые бактерии, обитающие на коже, могут обеспечивать защиту от рака. В частности, штамм бактерий Staphylococcus epidermidis обладает избирательной способностью ингибировать рост некоторых видов опухолей, рассказывает Medical Xpress.

Вышеупомянутый штамм вырабатывает химическое вещество, уничтожающее несколько видов раковых клеток. Для здоровых клеток оно, по-видимому, безопасно. Штамм Staphylococcus epidermidis продуцирует 6-N-гидроксиаминопурин (6-HAP). Исследование показало, что у мышей Staphylococcus epidermidis без 6-HAP было много опухолей кожи после воздействия ультрафиолетовых лучей, а у грызунов с 6-HAP - нет.



6-HAP препятствует синтезу ДНК, распространению раковых клеток и может предотвращать развитие рака кожи, вызванного ультрафиолетовым излучением. У мышей, которым делали внутривенные инъекции 6-HAP каждые 48 часов в течение двух недель, при пересадке клеток меланомы размер появлявшейся опухоли был более чем на 50% меньше по сравнению с контрольной группой. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, пишет meddaily.ru