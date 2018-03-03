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Ученые составили список самых правдоподобных киноманьяков
// фото: Russian Look
15:44, 02 Mar 2018
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Бельгийские психиатры Сэмюэль Лейстедт и Пол Линковски отсмотрели 400 фильмов ужасов, триллеров и детективов, чтобы понять, насколько реалистично изображены маньяки и психопаты в кино. В итоговый список исследователей вошли 105 мужчин и 21 женщина.

Психиатры сразу отказались оценивать степень вменяемости фантастических персонажей. Это серьезно сократило выборку.

Как сообщает Вести.ру, в список неправдоподобных кино-психов, среди прочих, вошли:

Томми Удо из "Поцелуя смерти" (1947)

Удо – типичный кино-психопат с безумным смехом. Именно так долгое время было принято изображать маньяков на экране. Для большинства реальных сумасшедших такое поведение, как ни странно, вовсе не характерно.

Норман Бейтс из "Психо" (1960)

Несмотря на то, что прототипом этого персонажа послужил реальный серийный убийцв Эд Гин, у последнего был психоз, а не психопатия. Другими словами, авторы "Психо" сделали Бейтса страшнее и безумнее, чем он мог бы быть на самом деле.

Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят" (1991)

Исследователи считают, что интеллект и хитрость Лектера в принципе нетипичны, особенно, для психопатов. По мнению ученых, это "слишком яркий персонаж для сумасшествия".

В список правдободных злодеев из кино вошли:

Ганс Бекерт из "М" (1931)

Для своего времени образ Бекерта был революционным – обычный с виду мужчина, втайне убивающий детей. Исследователи поставили ему диагнозы "психоз", "псевдопсихопатия".

Генри Ли Лукас из "Генри: Портрет серийного убийцы" (1990)

Поведене Лукаса, который постоянно ищет новые способы убийства, характерно для маньяка. В фильме показаны хаос и нестабильность в его жизни, отсутствие у героя эмпатии, неспособность строить планы на будущее и эмоциональная нищета. Генри классический (или идиопатический) психопат.

Антон Чигур из "Старикам тут не место" (2007)

Чигур убивает людей с легкостью из без малейшего сожаления. Он хладнокровен, не рефлексирует, ему незнакомо чувство вины. Один из авторов исследования заявил, что этот персонаж похож на реальных киллеров, с которыми он сталкивался в своей практике. Диагноз – классический психопат.




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