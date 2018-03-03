Jaguar представила "убийцу Tesla"

Британская Jaguar Land Rover, принадлежащая индийскому автопроизводителю Tata Motors, официально анонсировала свой первый компактный кроссовер с двумя электромоторами — Jaguar I-Pace. Новинка призвана составить конкуренцию Tesla и Porsche на рынке "люксовых" электрокаров.

Общая мощность двух электродвигателей равняется 394 лошадиным силам, суммарная емкость батарей — 90 кВт/ч. С нуля до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,5 секунды. Запас хода — около 380 километров. Автомобиль сможет получать обновления софта "по воздуху", как те же Tesla, передает Вести.ру.

Используя быструю зарядку на 100 кВт/ч, владельцы I-Pace смогут восполнить запас аккумулятора до 80% менее чем за 40 минут. Для сравнения, Model X может проехать на одной зарядке 470 км, до 100 км/ч электрокар Tesla разгоняется за 2,9 секунды, пишет Business Insider.

Внутри машины установят новую информационно-развлекательную систему с двумя тачскринами на центральной консоли и HUD-экраном, который будет отображать текущую скорость, направления и другую информацию на лобовом стекле. Кроме того, при помощи систем искусственного интеллекта I-Pace сможет собирать данные о привычках и предпочтениях владельца и автоматически настраивать параметры.

Также "умная" машина будет интегрирована с устройствами, оснащенными Amazon Alexa. Пользователь, например, сможет поинтересоваться у голосового помощника об уровне заряда, перед тем как выйти на улицу. В США поставки I-Pace начнутся во второй половине года, сказали в Jaguar.