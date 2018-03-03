«Газпром» приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, говорится в сообщении «Газпрома». Rомпания вынуждена так поступить, так как категорически против того, чтобы Украина решала свои проблемы за ее счет.
Председатель правления компании Алексей Миллер пояснил, что речь идет о расторжении не только контракта на поставку газа украинским потребителям, но и договора на транзита газа в Европу. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.
Как сообщает РБК, решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило интересы «Газпрома».
«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — пояснил Миллер.
Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте» сообщил РБК, что немедленного отказа от транзитного маршрута через украину через разрыв контракта с Нафтогазом не будет.
«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — сказал собеседник РБК.
Это четко следует из официального сообщения «Газпрома», сказал сотрудник монополии: компания начала процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, но сейчас их действие продолжается.
РБК направил запросы также и европейским газовым компаниям — PGNIG, Eustream, Gas Connect Austria, Wintershall, «Булгаргаз», «Сербиягаз» и ENI.
28 февраля стало известно, что арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.
1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Это решение зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту.
В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал потребовать от «Газпрома» компенсацию убытков, а президент Украины Петр Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».
Отказ «Газпрома» от возобновления поставок привел к дефициту газа на Украине, власти которой объявили о введении в стране временных ограничений потребления топлива, а компания «Нафтогаз Украины» обратилась к гражданам страны, чьи дома отапливаются газовыми котлами, с призывом снизить температуру в своих жилищах, чтобы сократить потребление газа.
«Этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», пояснившей, что вопрос о снижении температуры в домах с центральным отоплением решается совместно с местными властями и коммунальными предприятиями.
Одновременно с этим компания «Укртрансгаз» предупредила власти ЕС о том, что безответственные действия «Газпрома» создают «значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа» для европейских потребителей.
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