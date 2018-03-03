Два полнолуния и другие астрономические события марта

Ночное небо марта не слишком богато на астрономические события, но посмотреть в любом случае будет на что.

Главное астрономическое событие марта День весеннего равноденствия. Солнце, двигаясь по эклиптике, 20 марта в 12:28пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. С этого времени туда приходит астрономическая весна, а в Южное полушарие — осень.

Крупных звездопадов в ближайшие недели не ожидается: Ро Леониды (ρ-Leonids), Кси Геркулиды (xi-Herculids) и другие метеорные потоки первого месяца весны демонстрируют не более 5 метеоров в час. Специалисты Московского планетария рекомендуют обратить внимание на «неуловимый Меркурий»: его можно будет наблюдать сразу после захода Солнца с 5 по 20 марта, притом к середине месяца продолжительность видимости планеты увеличится до 1,3 часов.

Кроме того, с вечера в юго-западной части неба видны зимние созвездия, которые постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба. Вблизи зенита находится Большая Медведица. Хорошо различимы семь ярких звезд небесного «ковша» — Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар и Бенетнаш. Рядом с Мицаром находится еще одна звезда — Алькор. Способность увидеть ее без телескопа — один из способов проверки зрения.

Наконец, как и в январе 2018 года, в первый месяц весны произойдет два полнолуния: 2 и 31 марта. А спустя несколько недель, в середине апреля, небо раскрасит первый крупный метеорный дождь года — Лириды, передает nat-geo.ru.