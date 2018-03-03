52-й Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" открылся накануне в Национальном дворце имени Николае Сулака.
В церемонии открытия участвовали премьер-министр РМ Павел Филип, министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук, представители центральных и местных органов власти, передает Молдпрес.
Как отметила министр культуры, в этом году фестиваль проводится под лозунгом «Мэрцишор – это любовь» и посвящен особому событию: включению мэрцишора 6 декабря 2017 года в список международного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В этом году в фестивале участвуют артисты из 13 стран. Всего в программе - 54 музыкальных представления, в том числе 26 концертов, которые состоятся в разных районах страны: Анений Ной, Бельцах, Сороках, Глодянах, Каушанах, Криулянах, Унгенах, Яловенах, Штефан Водэ, Оргееве, Ниспоренах, Резине, Страшенах и четыре – в Тирасполе.
Гости фестиваля – группа „Ottawan” (Германия), „Afric Simone” (Бельгия), Академический танцевальный ансамбль имени Павла Вирского (Украина), „Ricchi E Poveri” (Италия), Marcos Ayala (Аргентина), „Anda Union” (Китай), Antonia & Alex Velea, Delia (Румыния), „Cамоцветы” (Россия), Мужской хор „Mdzlevari” (Грузия), группа „Mirage” (Латвия), артисты из Португалии, Швеции, Чехии, США.
На сцену выйдут Валентина Нафорницэ, Татьяна Лисник, Александра Конунова, Андрей Жилиховски, Мариана Буликану, Игорь Цуркану, Яна Новак, Михай Доготарь, Джета Бурлаку, Кристи Алдя-Теодорович и другие популярные молдавские исполнители, выступит оркестр Национальной филармонии им. С. Лункевича.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
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День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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