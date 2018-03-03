В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор"

52-й Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" открылся накануне в Национальном дворце имени Николае Сулака.

В церемонии открытия участвовали премьер-министр РМ Павел Филип, министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук, представители центральных и местных органов власти, передает Молдпрес.

Как отметила министр культуры, в этом году фестиваль проводится под лозунгом «Мэрцишор – это любовь» и посвящен особому событию: включению мэрцишора 6 декабря 2017 года в список международного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В этом году в фестивале участвуют артисты из 13 стран. Всего в программе - 54 музыкальных представления, в том числе 26 концертов, которые состоятся в разных районах страны: Анений Ной, Бельцах, Сороках, Глодянах, Каушанах, Криулянах, Унгенах, Яловенах, Штефан Водэ, Оргееве, Ниспоренах, Резине, Страшенах и четыре – в Тирасполе.

Гости фестиваля – группа „Ottawan” (Германия), „Afric Simone” (Бельгия), Академический танцевальный ансамбль имени Павла Вирского (Украина), „Ricchi E Poveri” (Италия), Marcos Ayala (Аргентина), „Anda Union” (Китай), Antonia & Alex Velea, Delia (Румыния), „Cамоцветы” (Россия), Мужской хор „Mdzlevari” (Грузия), группа „Mirage” (Латвия), артисты из Португалии, Швеции, Чехии, США.

На сцену выйдут Валентина Нафорницэ, Татьяна Лисник, Александра Конунова, Андрей Жилиховски, Мариана Буликану, Игорь Цуркану, Яна Новак, Михай Доготарь, Джета Бурлаку, Кристи Алдя-Теодорович и другие популярные молдавские исполнители, выступит оркестр Национальной филармонии им. С. Лункевича.