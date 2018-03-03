Венгрия и Греция игнорируют соглашение о перераспределении беженцев

Ни Афины, ни Будапешт, несмотря на предписания Брюсселя, не принимают беженце. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Как сообщается, только, Венгрия и Греция упорно продолжают отказываться от приема беженцев согласно предписаниям Евросоюза.

В 2017 году Афины взяли на себя ответственность за перераспределение лишь в 81 из 2312 случаев обращений Берлина с запросами о погашении этой "задолженности" перед ЕС. Однако за 2017 год греки не впустили ни одного человека.

Также стоит отметить, что с мая 2017 года Венгрия тоже не приняла ни одного беженца, хотя ФРГ направила запросы о перераспределении туда 3304 человек. Хотя со своей стороны Германия не только высылает беженцев в другие страны, но и принимает оттуда вновь прибывших.

Так, в 2017 году из Греции в Германию прибыли 3189 человек в рамках воссоединения с членами их семей, живущих в ФРГ. В основном это были беженцы из Сирии, Афганистана и Ирака. В целом же из 5807 новых запросов о перераспределении беженцев из Афин немецкие власти положительно ответили на 5310.

Всего число беженцев, перераспределенных в ЕС согласно Дублинскому соглашению, в 2017 году выросло почти вдвое - с 3968 до 7102 человек. Одновременно было принято еще 8754 человека, пишет РБК Украина.

Отметим, что согласно Дублинскому соглашению, рассматривать заявку о предоставлении убежища должна первая же страна ЕС, в которую въехал претендент.

Правительство Венгрии отказывается следовать этой договоренности. Напомним, как сообщалось ранее, все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцам.



