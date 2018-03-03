Альбина Джанабаева показала 14-летнего сына от Валерия Меладзе

Недавно старшему сыну Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Константину исполнилось 14 лет. В день рождения юноши певица написала в Instagram трогательное поздравление: «Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын!!! Какой ты уже взрослый!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников»

Поклонники попросили Альбину показать фотографию Кости, и Джанабаева опубликовала фото с сыном, но только со спины, пишет cosmo.ru

«Дорогие мои, Спасибо каждому из вас за поздравления и тёплые слова!!! Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей нас просто меняют местами таков закон Сансары — круговорот людей», — подписала кадр звезда.

Напомним, о романе с Альбиной Джанабаевой Валерий Меладзе впервые рассказал в 2013 году. Пока певец расставался с женой Ириной, с которой прожил в браке больше 20 лет,у них с Джанабаевой успел вырасти сын Константин. В 2014 году у пары появился и второй ребенок — сын Лука.