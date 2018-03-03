Американский телеканал показал стаю "светлячков" в небе над городом Милуоки

Телеканал Fox 6 запечатлел светящиеся объекты в небе над городом Милуоки в штате Висконсин. Журналисты задались вопросом, не НЛО ли это. Но все было куда проще ‐ чайки. Ролик опубликовал телеканал.

На кадрах в ночном небе отчетливо видны светящиеся объекты, которые оставляют за собой белый хвост. на первый взгляд, «существа» похожи на НЛО. Несмотря на их хаотичное движение, все равно есть ощущение, будто ими кто-то управляет.

Ведущие начали спрашивать друг друга, что это: «Это фейерверки? Инопланетяне? Не понимаю. Что за чертовщина?» Ведущие не верили своим глазам и переспросили друг друга, на самом ли деле они оба это видят.

Еще это явление похоже на момент из игры World of Warcraft.

Некоторое время спустя корреспондент телеканала выехала на место, чтобы убедиться в том, что она видела. Оказалось, что это чайки летали над зданием окружного суда. Яркий свет от здания, направленный в небо. освещал птиц, что и придавало им мистический вид.