Смертельная авария в Румынии с участием микроавтобуса из Молдовы

Серьезное ДТП произошло в пятницу в румынском уезде Васлуй. Инцидент зарегистрирован на европейской трассе 581 близ населенного пункта Тырзий, где столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами. Сообщается, что в маршрутке находились 10 человек.

Сообщается, что в маршрутке находились 10 человек, пишет sputnik.md

Местные власти сообщили о смерти одного человека, который был в "легковушке". Там отметили, что из всех находящихся в микроавтобусе граждан никто не пострадал.

По сообщению румынских СМИ, в результате аварии пострадали три человека, которые находились в легковом автомобиле.