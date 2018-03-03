Федеральные учреждения Вашингтона закрыты из-за сильного ветра

Федеральные учреждения Вашингтона закрыты из-за сильного ветра, сообщил в пятницу утром Офис по управлению персоналом при правительстве США.

В ночь на пятницу в регионе Вашингтона отмечался шквальный ветер, сейчас скорость ветра не превышает 50 километров в час, но случаются намного более сильные порывы ветра.

"Федеральные офисы в Вашингтоне, округе Колумбия, закрыты", — говорится в сообщении. Большинству служащих предоставят оплачиваемый выходной, другие будут работать удаленно.

В Вашингтоне и части его предместий, например, в округе Монтгомери штата Мэриленд, в пятницу будут закрыты школы. Столичные аэропорты имени Рейгана и имени Даллеса открыты, но сообщают о возможных задержках рейсов и просят пассажиров следить за объявлениями авиакомпаний.

Метро Вашингтона ходит с увеличенными интервалами, а на открытых участках — со сниженной скоростью. "Пожалуйста, отправляйтесь в поездку, только если это необходимо", — говорится на сайте метро.

Как пишет РИА Новости, информации о пострадавших или разрушениях в результате ветра нет, хотя поступают сообщения о поваленных деревьях и оборванных проводах, что может приводить к локальному отключению электричества.