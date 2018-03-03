Школьная учительница в Петербурге заклеила детям рты скотчем

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга внесла представление об устранении нарушений директору школы, в которой учительница на уроке заклеивала скотчем рты ученикам младших классов, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

"В ходе проверки установлено, что учитель младших классов школы № 474 Выборгского района 2 февраля 2018 года во время образовательного процесса действительно прислонила скотч липкой стороной ко рту двух учеников", — сказала Алексеева.

По словам представителя прокуратуры, своими действиями педагог грубо нарушила требования Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" — уважение прав обучающихся на человеческое достоинство, формирование общей культуры личности и социализации.

"По результатам проверки прокуратура района в адрес директора школы внесла представление об устранении нарушений, причин и условий, этому способствовавших, и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности. Представление в настоящее время находится на рассмотрении", — сказала собеседница агентства.

Как отметила Алексеева, педагог уволилась из школы по собственному желанию, пишет РИА Новости







