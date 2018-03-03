Из Одесской области в Кувейт пытались переправить 92 кг амфетамина

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропов в особо крупных размерах, а также в попытке их контрабанды. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в пятницу, 2 марта.

"Троянского коня" с 92 кг контрабандного амфетамина, которого должны были выслать в Кувейт, правоохранители задержали на южной границе. "Конь" оказался лодкой в деревянном ящике", - сообщил он.

Правоохранители выяснили, что мужчины в 2017 году снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили амфетамин в особо крупных размерах, пишет korrespondent.net.

"Чтобы реализовать преступные намерения, мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки, спрятав в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики", - говорится в сообщении.