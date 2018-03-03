"Умный" BMW угнали за полторы минуты

В Британии "умный" BMW смогли угнать за полторы минуты, воспользовавшись специальным устройством для перехвата сигнала смарт-ключа. Об этом пишет Digg.

По информации издания, автомобиль был оснащен интеллектуальной системой доступа. Угонщики, после перехвата смарт-ключа, смогли открыть автомобиль. На видео попал один из преступников, который машет перед дверью авто рюкзаком. Вероятно, внутри него находится аппарат.

Как сообщает korrespondent.net, владелец обнаружил пропажу автомобиля случайно, приблизительно через час после угона. Он также отметил, что обычно оставлял ключи от автомобиля перед дверью, однако на этот раз, вернувшись усталым, просто положил их на тумбочку. Это и дало возможность преступникам поймать сигнал.