На Украину надвигается новый циклон

В субботу, 3 марта, в Украину с Балкан придет новый циклон, который обусловит сложные погодные условия в большинстве областей, сообщает Укргидрометцентр.

Вместе с тем, температура воздуха повысится, особенно в юго-восточной половине.

По прогнозам синоптиков, в Украине ожидается снег, местами сильный снег, на юге и юго-востоке - с дождем, в южной части, большинстве центральных регионов и Донецкой области местами налипание мокрого снега, гололед.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 8-15°, днем 0-7° мороза; в Закарпатской, Донецкой и большинстве центральных областей ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киеве 3 марта ночью, и утром сильный снег, днем умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, метель. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

В Украине 4 марта ночью, кроме западных регионов и Одесской области, прогнозируется небольшой снег, в восточных областях, а также в Полтавской и Сумской областях – о умеренный снег, метели; днем в северных областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, в западных областях 12-17 °, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 2-7° мороза; днем 3-8° мороза, в Приазовье и Закарпатье около 0°; в Крыму в течение суток 0-5 тепла.

В Киеве 4 марта небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза, пишет korrespondent.net