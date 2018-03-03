Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Испанскую ленту "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа назвали самым страшным хоррором в истории. Об этом пишет NME. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.

"Уиджи — это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий", - отмечено в описании фильма.

Также сказано, что доска обладает "страшной властью открывать врата чудовищному злу", пишет korrespondent.net

Первые пользователи Сети уже поделились своими впечатлениями о фильме. Одна из них с ником @erincandy отметила, что фильм "такой страшный, что просто невозможно".

В основу ленты Уиджи: Проклятие Вероники положены реальные исторические события, которые произошли с испанской школьницей в 1991 году. Девочка скончалась после игры с доской уиджи.