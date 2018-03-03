В Берне закрыли вокзал из-за бомбы, задержан подозреваемый

Швейцарская полиция временно закрыла местный вокзал из-за сообщения о бомбе в церкви, которая находится непосредственно у входа на станцию.

"Мы задержали мужчину и изучаем ситуацию. По соображениям безопасности территория вокруг Церкви Святого духа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Также вокруг района ограничено движение общественного транспорта, но поезда продолжают курсировать с вокзала.

Кроме того правоохранители нашли в церкви подозрительные предметы, пишет korrespondent.net

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