Стрельба в университете Мичигана: есть жертвы

В кампусе Центрального Мичиганского университета в американском городе Маунт-Плезант произошла стрельба, сообщает учебное заведение в Twitter. Не менее двух человек погибли.

"Появилась информация о стрельбе в холле в кампусе. Подозреваемый пока на свободе, полиция рекомендует всем оставаться в укрытиях. Если вы заметите что-то подозрительное, обращайтесь по 911", — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Официально данная информация пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что в студенческом городке университета произошла стрельба. Полиция призвала всех преподавателей и учащихся найти укрытие.

Подозреваемый, по имеющимся данным, все еще находится на свободе. Это 19-летний темнокожий мужчина, который, по словам полиции, вооружен и опасен.