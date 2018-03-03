Шотландский хирург шла пешком 8 миль (около 13 километров) чтобы добраться до больницы, где она должна была оперировать больного раком пациента, сообщает издание The Scotsman.
"Она шла из Эннисленда в Пэйсли по глубокому снегу, путь занял у нее 2 часа 50 минут. Я видел, как она вошла, она была в горнолыжных очках, снегоступах и с палками для ходьбы. Сегодня она должна была делать операцию человеку с раком кишечника, она знала, что это нужно сделать, и поэтому она пришла сюда", — рассказал ее коллега, хирург Энди Ренвик.
Он не назвал имени доктора, потому что, по его словам, она "очень расстроится, если ее имя опубликуют только потому, что она делала свою работу". "Даже несмотря на то, что ей пришлось предпринять такой долгий и опасный путь", — сказал Ренвик.
"Прошлой ночью исполнился год с момента основания, и доктора остались в больнице, даже ничего не купив… Им звонили коллеги, которые говорили, что пытаются добраться до больницы и сменить их", — продолжил он.
Самому Ренвику повезло: "У одной моей коллеги есть полноприводный джип, и я благодарен ей за то, что она подвезла меня сегодня утром. Мне не пришлось идти пешком 2 часа 50 минут", — сказал он.
В Великобританию со вторника пришли морозы и снежные бури, национальная метеорологическая служба MET Office выпустила для юго-западной Шотландии — региона, о котором идет речь — так называемое "красное" погодное предупреждение. Это означает, что города и деревни заметает метель и снежные бураны, дует резкий восточный ветер.
Аэропорт Глазго закрыт весь четверг и остается закрытым до утра пятницы. Как сказано на сайте аэропорта, сотрудники надеются открыть его утром, но это будет зависеть от погодных условий. Персонал аэропорта весь день чистил снег и продолжит делать это ночью.
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