Нью-йоркские стриптизерши бастуют из-за низких зарплат

В Нью-Йорке с осени 2017 года идет забастовка стриптизерш. В акции участвуют танцовщицы из пяти районов Большого яблока. Девушки требуют лучших условий труда, а также повышения зарплаты. Они жалуются на хозяев клубов, которые обращаются с ними, как с рабынями, сообщает Dazed.

Одна из нью-йорских стриптизерш рассказала, что в последнее время доходы танцовщиц упали более чем в три раза.

"Раньше мы зарабатывали от 500 до тысячи долларов за ночь, сегодня после работы у нас остается всего 150-300 долларов", — заявила одна из предводительниц протеста Жизель Мари.

В конце 2017 года Мари запустила интернет-кампанию #nycstripperstrike против низких зарплат и нарушения трудовых прав танцовщиц.

По словам американки, у стриптизерш нет практически никаких трудовых прав.

"Мы почти никак не защищены. Владелец заведения может отправить тебя домой в любой вечер, если ему покажется, что ты плохо выгядишь. Страховки и бонусов у нас тоже нет", — заявила Мари.

Одной из причин снижения зарплат стриптизерш американка называет появление в клубах инстаграм-звезд, которые в определенные вечера работают за баром, а потом танцуют, пишет vesti.ru

"Им не нужно отдавать часть прибыли владельцам клубов. Они хорошо зарабатывают, отбирая наш хлеб", — отметила девушка.