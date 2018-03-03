Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа

На сегодняшний день диабет разделяется на два основных типа. Но шведские учёные заявили, что такая классификация сильно упрощена и надо говорить как минимум о пяти типах.

Напомним, что первый тип диабета является аутоиммунным заболеванием, при котором гормон инсулин не вырабатывается или его синтезируется очень мало (таких 10-15% от общего числа пациентов). Первый тип обычно диагностируется в детстве (впрочем, недавно оказалось, что в данном случае речь часто идёт об ошибке). Более распространённая форма, диабет второго типа, возникает в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей (85-90 процентов больных).

В своей новой работе шведы описывают пять разных профилей заболевания: один аутоиммунный тип и четыре подтипа "приобретённых" (итого три тяжёлые и две лёгкие формы недуга). Фактически новая классификация отличается от общепринятой тем, что она разделяет диабет второго типа на несколько подгрупп.

"Перед нами первый шаг к персонализированному лечению диабета", — отмечает в пресс-релизе руководитель исследования профессор Лейв Гроп (Leif Groop) из Лундского университета.

Как сообщает vesti.ru, специалисты анализировали прошлые данные, собранные в научных работах, охватывающих в общей сложности информацию о почти 15 тысячах взрослых пациентов с диабетом первого и второго типа из Швеции и Финляндии. Они изучали профили пациентов с учётом шести различных показателей: измерения контроля уровня глюкозы в крови, возраст, когда была диагностирована болезнь, индекса массы тела (ИМТ), наличия определённых антител, связанных с аутоиммунным диабетом, и измерения чувствительности к инсулину.

Генетический анализ показал, что все пять типов отличаются между собой. Причём в каждой из пяти категорий были люди, кому только недавно диагностировали болезнь, и те, которые уже давно живут с таким диагнозом. Учёные также выяснили, что у пациентов из различных групп разные риски развития вторичных заболеваний (их порождает диабет).

По мнению специалистов, благодаря этой научной работе стало понятно, почему некоторые диабетики по-разному реагируют на лечение. Более того, открытие поможет медикам определять пациентов, находящихся в группе высокого риска возникновения осложнений. Некоторые специалисты и вовсе уверены в том, что исследование может коренным образом изменить то, как врачи будут диагностировать и лечить диабет в будущем.

Авторы работы подчёркивают, что речь идёт именно о разных профилях заболевания, а не о пяти стадиях развития одной болезни. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования. Например, они могли бы помочь определить, могут ли пациенты со временем "менять" типы диабетов. Кроме того, пока специалисты не знают, имеют ли разные типы болезни разные причины возникновения.

Результаты исследования представлены в научном издании The Lancet Diabetes and Endocrinology.

На сегодняшний день диабет считается самым быстрораспространяющимся заболеванием на планете (кое-кто из медиков говорит об эпидемии): во всём мире этим заболеванием страдают более 420 миллионов человек. По прогнозам специалистов, эта цифра возрастёт к 2045 году до 629 миллионов людей. И потому так важно установить, чем отличаются разные формы.