Xiaomi хочет выпустить мышь со сканером отпечатка пальца

На краудфандинговой площадке Xiaomi стартовала кампания по сбору средств на выпуск "умной" компьютерной мышки Finger со встроенным сканером отпечатков. Прислоняя палец к датчику над колесом прокрутки, пользователи могут зашифровывать файлы, входить в интернет-банкинг и авторизовываться на сайтах.

Непосредственным производством устройства займется другая китайская компания — пекинская Ding Ding Innovation. Мышка выйдет в рамках программы MIJIA, а значит, новый продукт будет отвечать стандартам качества Xiaomi.

Также Finger будет оснащена высокочувствительным оптическим датчиком с разрешением 1600 dpi. Эта характеристика обеспечивает точность отслеживания и плавность передвижений мыши. Левая и правая клавиши мышки, говорят в Xiaomi, выдержат не менее 5 миллионов нажатий.

Предзаказ можно оставить на сайте Xiaomi Youpin за 199 юаней, или примерно $31. Поставки начнутся 15 апреля, пишет Gizmochina.

Как сообщает vesti.ru, по итогам прошлого года Xiaomi заработала "чистыми" $1 миллиард. В 2018-м, полагают аналитики, её прибыль может вырасти вдвое. Кроме того, в этом году ожидается первичное размещение акций (IPO), по итогам которого фирма может быть оценена в $100 миллиардов.