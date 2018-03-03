Симферополец Олег Симонов, у которого при падении лифта в одном из многоэтажных домов Симферополя погибли жена и ребенок, рассказал подробности трагедии.
Как передает Вести.ру, его 38-летняя супруга Наталья вышла с 6-месячным сыном Владимиром на прогулку, но вскоре позвонила в истерике. Выяснилось, что когда женщина с коляской зашла в лифт он начал падать, и коляску затянуло.
Симонов вместе с соседями бросился на помощь, стали ломать двери. "Жена была живая. С ней было все нормально. Она находилась в кабине лифта. Мы разрезали коляску и начали вытаскивать ребенка. И как только мы вытащили, лифт сам пошел вверх, а жена в этот момент была в проеме", — рассказал мужчина.
Было заведено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Комментарии
- Ватиканские монахини жалуются, что из них сделали рабынь
- Нью-йоркские стриптизерши бастуют из-за низких зарплат
- Шотландский доктор три часа шла пешком по сугробам ради пациента
- Школьная учительница в Петербурге заклеила детям рты скотчем
- Из-за поломки лифта в Симферополе погибли женщина и ребенок
- Американский телеканал показал стаю "светлячков" в небе над городом Милуоки
- Назван самый маленький город в США: там живет один человек
- В Британии продается "дом родителей Шерлока" из сериала ВВС
- В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток
- Супруги-протестанты убили 27-летнюю дочь, отказавшуюся принимать их веру
- Ученые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей в 2018 году
- Коляску затянуло, лифт пошел вверх: подробности гибели матери и ребенка в Крыму
- Xiaomi хочет выпустить мышь со сканером отпечатка пальца
- Украина договорилась о срочных поставках газа из Польши после решения "Газпрома"
- Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа
- Смертельная авария в Румынии с участием микроавтобуса из Молдовы
- Коляску затянуло, лифт пошел вверх: подробности гибели матери и ребенка в Крыму
- На Украину надвигается новый циклон
- «Газпром» объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной
- Жестокое убийство в Индии: девочку избили и вырезали ей глаза, после того, как преступнику не удалось её изнасиловать
- Сергей Пчела: Я познакомился с Ренато Усатым в 1997 году, когда он был членом преступной группировки
- Гражданин Молдовы погиб в аварии в Германии
- В Одессе неизвестный обезглавил молодую женщину
- Родственники Фриске отбирают у Шепелева дом, купленный на деньги певицы
- Немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com