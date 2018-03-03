Коляску затянуло, лифт пошел вверх: подробности гибели матери и ребенка в Крыму

Симферополец Олег Симонов, у которого при падении лифта в одном из многоэтажных домов Симферополя погибли жена и ребенок, рассказал подробности трагедии.

Как передает Вести.ру, его 38-летняя супруга Наталья вышла с 6-месячным сыном Владимиром на прогулку, но вскоре позвонила в истерике. Выяснилось, что когда женщина с коляской зашла в лифт он начал падать, и коляску затянуло.

Симонов вместе с соседями бросился на помощь, стали ломать двери. "Жена была живая. С ней было все нормально. Она находилась в кабине лифта. Мы разрезали коляску и начали вытаскивать ребенка. И как только мы вытащили, лифт сам пошел вверх, а жена в этот момент была в проеме", — рассказал мужчина.

Было заведено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".