Ученые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей в 2018 году

Астероиды, размер которых в поперечнике превышает 100 метров, в 2018 году более 30 раз могут сблизиться с Землей на опасные расстояния, прогнозирует Центр "Антистихия".

"В 2018 году опасных сближений с такими астероидами прогнозируется 34 раза", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным Центра "Антистихия", в 2017 году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.

К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

Как сообщает РИА Новости, падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.







