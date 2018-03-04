Украинские силовики разогнали палаточный лагерь у Рады

В субботу утром 3 марта бойцы спецподразделений украинской полиции и Национальной гвардии снесли большую часть палаточного лагеря у здания Верховной Рады, находившегося там с 17 октября прошлого года.

Палаточный лагерь у Рады был разбит прошлой осенью "Движением новых сил" опального политика и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с целью добиться от парламента принятия законов. Как утверждают сами представители "Движения новых сил", в субботних акциях они не принимали участия.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что его подчиненные обеспечивали исполнение решения суда о проведении следственных действий. Протестующие зажгли автомобильные покрышки, после чего между ними и полицейскими возникла драка.

Четверо стражей порядка и шесть активистов госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ожогами, передает ВВС.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили о задержании 101 обитателя палаточного городка и изъятии "коктейлей Молотова", заостренных кольев и нескольких предметов, похожих на гранаты.

К полудню операция завершилась, коммунальные службы расчищают территорию, движение по улице Грушевского, на которой находится Верховная рада, будет восстановлено к вечеру субботы, пообещал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Вероятно, терпение властей лопнуло после того, как 27 февраля в ходе очередного столкновения возле Верховной рады пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов. Президент Украины Петр Порошенко резко осудил действия протестующих.

1 марта силовики окружили городок и подтянули автозаки, при этом заверяя, что их единственная цель - расследовать события 27 февраля, а о ликвидации лагеря речь не идет.