ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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